Экс-игрок «Динамо» рассказал о массовой драке футболистов с хулиганами

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Экс-игрок московского «Динамо» Валерий Урин рассказал о массовой драке футболистов с хулиганами, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел в 1960 году, когда бело-голубые праздновали завоевание бронзовых медалей чемпионата СССР.

«После вручения призов пошли в кафе отметить. Мы были красиво одеты, с дипломами в руках. К нам пристали молодые люди. Стояли и разговаривали спокойно, а они придрались. Хорошая была драка. Приехала милиция. Мы попросили не наказывать хулиганов, на что нам сказали, что те посидят несколько дней в камере и выйдут», — сказал Урин.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о том, что экс-наставник столичного «Спартака» Массимо Каррера мог возглавить бело-голубых.