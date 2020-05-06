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Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова раскрыла секрет желанной суперспособности. Об этом она рассказала во время общения с сербским теннисистом Новаком Джоковичем в Instagram.

По ее словам, она с большим удовольствием хотела бы быть невидимкой.

«Я немного Шерлок Холмс, поэтому было бы здорово превращаться в невидимку. Не для того, чтобы за кем-то смотреть, а для того, чтобы меня не замечали», — сказала Шарапова.

Сам Джокович хотел бы уметь летать и телепортироваться.

Ранее сообщалось, что экс-восьмая ракетка мира Михаил Южный порассуждал о возможном возобновлении теннисных матчей после пандемии COVID-19.