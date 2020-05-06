Шарапова раскрыла секрет желанной суперспособности
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Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова раскрыла секрет желанной суперспособности. Об этом она рассказала во время общения с сербским теннисистом Новаком Джоковичем в Instagram.
По ее словам, она с большим удовольствием хотела бы быть невидимкой.
«Я немного Шерлок Холмс, поэтому было бы здорово превращаться в невидимку. Не для того, чтобы за кем-то смотреть, а для того, чтобы меня не замечали», — сказала Шарапова.
Сам Джокович хотел бы уметь летать и телепортироваться.
Ранее сообщалось, что экс-восьмая ракетка мира Михаил Южный порассуждал о возможном возобновлении теннисных матчей после пандемии COVID-19.