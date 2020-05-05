Мамаев рассказал о дружбе с Кокориным

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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о дружбе с нападающим «Сочи» Александром Кокориным, передает «Спорт-Экспресс».

В октябре 2018 года футболисты планировали отметить юбилей своей дружбы. В ходе празднования они устроили две драки в центре Москвы, игрокам было предъявлено обвинение по статьям «Побои» и «Хулиганство». Оба футболиста были осуждены, после чего вышли по условно-досрочному освобождению.

«Мы не собираемся держаться друг от друга подальше. В разговорах между собой сделали определенные выводы. Мы сами в это вляпались, никто никого не винил. Произошла такая ситуация, мы сделали свои выводы, общие», — поделился Мамаев в прямом эфире Instagram.

Ранее сообщалось, что Кокорин высказался относительно своего будущего в «Сочи».