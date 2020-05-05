«Барселоне» разрешили проводить тренировки
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«Барселона» в скором времени сможет возобновить тренировочный процесс на своей базе, сообщает официальный сайт каталонского клуба.
5 мая базу команды посетил инспектор Ла Лиги, который дал одобрение на возобновление тренировочного процесса.
Для того, чтобы приступить к тренировкам, футболисты обязаны будут пройти тестирование на коронавирус, которое состоится 6 мая. Если отрицательных тестов выявлено не будет, игроки приступят к занятиям.
Ранее сообщалось, что на хавбека «Барселоны» претендуют «Интер» и «Ювентус».