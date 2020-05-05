Врачи АПЛ опасаются ответственности за возможные заражения игроков
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Врачи команд Английской премьер-лиги (АПЛ) не в восторге от планов по возобновлению сезона, сообщает «Би-би-си».
По информации издания, медики не хотят брать на себя ответственность, если кто-то из футболистов заразится коронавирусом. Кроме того, их беспокоит отсутствие ясности в формате оформления медицинских протоколов, а также вопросы тестирования и безопасности участников матчей.
Уточняется, что руководство АПЛ ведет переговоры со страховыми компаниями по вопросу ответственности клубов и врачей.
Ранее сообщалось, что в Англии с трудом представляют возвращение зрителей на трибуны.