Врачи АПЛ опасаются ответственности за возможные заражения игроков

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Врачи команд Английской премьер-лиги (АПЛ) не в восторге от планов по возобновлению сезона, сообщает «Би-би-си».

По информации издания, медики не хотят брать на себя ответственность, если кто-то из футболистов заразится коронавирусом. Кроме того, их беспокоит отсутствие ясности в формате оформления медицинских протоколов, а также вопросы тестирования и безопасности участников матчей.

Уточняется, что руководство АПЛ ведет переговоры со страховыми компаниями по вопросу ответственности клубов и врачей.

Ранее сообщалось, что в Англии с трудом представляют возвращение зрителей на трибуны.