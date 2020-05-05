Кокорин высказался относительно своего будущего в «Сочи»

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Форвард «Зенита» Александр Кокорин, играющий на правах аренды за «Сочи», порассуждал о возможном досрочном завершении чемпионата России — 2019/2020.

Первенство было приостановлено из-за бушующей в мире пандемии коронавируса.

«С одной стороны, мне хотелось бы доиграть чемпионат, но главная проблема — легионеры. Они находятся дома, а их не пускают в Россию. Расширение? Для меня что 16 команд, что 18 — нет разницы. Но в целом в расширении не вижу ничего плохого.

Никаких новостей по моему контракту нет. Но хочется, чтобы РПЛ продолжилась. Если ее закончат досрочно, мне нечего делать в «Сочи». Соглашение аренды заканчивается через две недели. Что делать дальше?» — отметил отечественный атлет в прямом эфире в Instagram-аккаунте «КраСава».

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 3,5 млн человек.

Ранее «русский Месси» застрял в Болгарии.