Льорис считает, что обнуление сезона АПЛ является жестоким к «Ливерпулю»

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Вратарь лондонского «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис высказался по поводу возможного обнуления нынешнего сезона Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает L'Équipe.

По его словам, потенциальное лишение чемпионского титула «Ливерпуля» будет слишком жестоким по отношению к команде Юргена Клоппа, так как мерсисайдцы безоговорочно являются лучшей командой Англии.

Также голкипер заявил, что все хотят возобновления сезона, чтобы итоговая таблица была полной.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» готова начать переговоры с аргентинским форвардом Лионелем Месси о новом контракте.