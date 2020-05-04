Кокляев потратил весь гонорар за бой с Александром Емельяненко

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Пауэрлифтер Михаил Кокляев заявил, что у него закончились деньги, заработанные за бой против российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. По словам стронгмена, он потратил гонорар на квартиру.

«Были планы сменить автомобиль, но деньги, которые заработал за бой с Емельяненко, уже закончились. Мечта семьи сбылась — мы успели приобрести недвижимость. Небольшая квартира, 75 кв. м, забрала призовые деньги от боя с Александром и то, что я успел накопить, занимаясь силовым экстримом. Думаю, до осени мы еще сможем продержаться без каких-то излишеств. Сейчас мысли, как дома сохранить мирный быт, чтобы дочь и жена не ощущали какой-то крайней нужды. Если нужно будет, пойду работать чернорабочим. Главное, чтобы семья не почувствовала острой нужды», — цитирует стронгмена People News.

Бой Кокляева с Емельяненко состоялся в ноябре 2019 в рамках боксерского вечера в Москве и прошел также по правилам бокса. В первом раунде Кокляев был нокаутирован. Ранее пауэрлифтер выразил желание организовать реванш.