Хоккеист «Оттавы» Зайцев высказался о новом одноклубнике Зубе

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Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» и сборной России Никита Зайцев высказался о новом одноклубнике Артеме Зубе, который перебрался в команду канадской столицы из петербургского СКА. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, Зуб еще не доехал до Северной Америки, как в России уже звучат мнения о том, что он станет конкурировать за место в основе.

«Меня такие рассуждения откровенно бесят. Дайте Артему хотя бы до Северной Америки доехать, зайти в раздевалку, пройти подготовку к чемпионату. Конкурент у меня не только Зуб, но и тысячи других хоккеистов, мечтающих играть в НХЛ.

Я всегда буду ему помогать и постараюсь, чтобы его адаптация не затягивалась», — сказал Зайцев.

Ранее сообщалось, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Артемий Панарин выложил в своем Instagram видеозапись необычной тренировки во время ремонта.