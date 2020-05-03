Хоккеист «Оттавы» Зайцев высказался о новом одноклубнике Зубе
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» и сборной России Никита Зайцев высказался о новом одноклубнике Артеме Зубе, который перебрался в команду канадской столицы из петербургского СКА. Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, Зуб еще не доехал до Северной Америки, как в России уже звучат мнения о том, что он станет конкурировать за место в основе.
«Меня такие рассуждения откровенно бесят. Дайте Артему хотя бы до Северной Америки доехать, зайти в раздевалку, пройти подготовку к чемпионату. Конкурент у меня не только Зуб, но и тысячи других хоккеистов, мечтающих играть в НХЛ.
Я всегда буду ему помогать и постараюсь, чтобы его адаптация не затягивалась», — сказал Зайцев.
Ранее сообщалось, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Артемий Панарин выложил в своем Instagram видеозапись необычной тренировки во время ремонта.