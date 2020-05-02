Гретцки выбрал Овечкина и Макдэвида как партнеров по звену мечты
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Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки рассказал, каким видит звено мечты, передает портал The Score.
Канадцу было предложено выбрать из игроков, которые выступают в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) на сегодняшний момент. Гретцки выделил российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина и канадского нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.
«Можно назвать много игроков, это сложный выбор для меня, но я выбрал бы Макдэвида из-за его скорости. И Овечкина, потому что, если отдать ему передачу, то он либо забросит шайбу, либо создаст голевой момент», — заявил он.
Гретцки является рекордсменом НХЛ по числу заброшенных шайб.
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