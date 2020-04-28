«Спартак» может вернуться к тренировкам 15 мая

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Московский «Спартак» может вернуться к тренировочному процессу 15 мая, сообщает портал Goal.

Об этом проинформировал защитник команды Самюэль Жиго.

«Мы должны были возобновить тренировки 4 мая, но пока это откладывается до 15-го числа. Пока нет ничего определенного», — заявил он.

Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен 17 марта. Официально все соревнования, проводимые под эгидой Российского футбольного союза (РФС), остановлены до 31 мая. Сезон чемпионата России может быть возобновлен в конце июня.

Ранее экс-директор «Динамо» рассказал о том, как Каррера мог возглавить клуб.