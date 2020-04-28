Семин поддержал возможное расширение РПЛ до 18 клубов
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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поддержал возможное расширение числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 клубов. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, данное решение в сложившейся ситуации можно назвать правильным.
«В группе лидеров находится «Ротор». В Волгограде люди любят футбол. Если еще присоединятся и «Химки», то там замечательный стадион», — сказал Семин.
Напомним, что возобновление чемпионата России по футболу сезона-2019/20 может произойти либо 21 июня, либо 28 июня.
Ранее сообщалось, что главный тренер ярославского «Шинника» Александр Побегалов призвал завершить розыгрыш Кубка России.