Дзюбе напомнили об истории с кошельком Быстрова
Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал высказывание нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в адрес футбольных агентов.
Экс-функционер отметил, что не хочет говорить о человеке после того, как он назвал всех агентов злом.
«Человек забыл, кто дал ему второй шанс. Алексей Сафонов спас Дзюбе карьеру, когда его выгнали из московского «Спартака» после истории с кошельком Владимира Быстрова. Не могу назвать его плохим футболистом, просто не хочу рассуждать о его будущем», — цитирует Орещука RT.
В 2009 году в СМИ появилась информация о том, что выступавший за красно-белых Дзюба украл у бывшего одноклубника кошелек с деньгами.
Ранее Орещук оценил шансы нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина перейти в европейский клуб.