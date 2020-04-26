Дзюбе напомнили об истории с кошельком Быстрова

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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал высказывание нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в адрес футбольных агентов.

Экс-функционер отметил, что не хочет говорить о человеке после того, как он назвал всех агентов злом.

«Человек забыл, кто дал ему второй шанс. Алексей Сафонов спас Дзюбе карьеру, когда его выгнали из московского «Спартака» после истории с кошельком Владимира Быстрова. Не могу назвать его плохим футболистом, просто не хочу рассуждать о его будущем», — цитирует Орещука RT.

В 2009 году в СМИ появилась информация о том, что выступавший за красно-белых Дзюба украл у бывшего одноклубника кошелек с деньгами.

Ранее Орещук оценил шансы нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина перейти в европейский клуб.