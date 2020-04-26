Тактаров пожелал здоровья Абдулманапу Нурмагомедову

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Бывший боец UFC Олег Тактаров пожелал здоровья тренеру и отцу чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову, передает «Спорт-Экспресс».

25 апреля стало известно, что Нурмагомедов-старший госпитализирован с подозрением на пневмонию. Сообщается, что специалист уже сдал тест на коронавирус, его результаты должны быть готовы 26 числа.

«Желаю здоровья Абдулманапу Нурмагомедову. Искренне переживаю, надеюсь, что все будет хорошо. Если есть телефон, то позвоню ему, поищу. Надеюсь, что быстро выздоровеет. Я пошлю ему частичку здоровья», — заявил Тактаров в прямом эфире в Instagram.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов-старший сдал тест на коронавирус.