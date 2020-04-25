Нурмагомедов-старший сдал тест на коронавирус
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Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов сдал тест на коронавирус, сообщает ТАСС.
«Абдулманап сдал анализы. Результаты будут 26 апреля», — сказал комментатор Рамазан Рабаданов.
Напомним, 57-летний наставник попал в больницу с подозрением на пневмонию.
Ранее Рабаданов сообщил о том, что у Нурмагомедова-старшего обнаружена пневмония.