Кокорин рассказал о некрасивом поведении Роналду после матча с Россией
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, как форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отказался меняться футболками с защитником команды России Дмитрием Комбаровым после матча отборочного этапа чемпионата мира 2010 года.
Встреча прошла на стадионе «Лужники» 12 октября 2012 года и завершилась победой российской команды со счетом 1:0.
«С Роналду был случай, когда мы выиграли 1:0, и он расстроился. К нему Комбаров подошел, а он не дал ему футболку. Со стороны очень некрасиво было. Слушай, ты Криштиану! Все может быть, отдай ты эту майку!» — сказал Кокорин в разговоре с комментатором Нобелем Арустамяном в прямом эфире Instagram.
Ранее Кокорин поделился мнением о бывшем чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре.