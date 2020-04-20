Кокорин рассказал о некрасивом поведении Роналду после матча с Россией

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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, как форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отказался меняться футболками с защитником команды России Дмитрием Комбаровым после матча отборочного этапа чемпионата мира 2010 года.

Встреча прошла на стадионе «Лужники» 12 октября 2012 года и завершилась победой российской команды со счетом 1:0.

«С Роналду был случай, когда мы выиграли 1:0, и он расстроился. К нему Комбаров подошел, а он не дал ему футболку. Со стороны очень некрасиво было. Слушай, ты Криштиану! Все может быть, отдай ты эту майку!» — сказал Кокорин в разговоре с комментатором Нобелем Арустамяном в прямом эфире Instagram.

Ранее Кокорин поделился мнением о бывшем чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре.