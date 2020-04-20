Фигуристка Щербакова будет учить новые прыжки
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Действующая чемпионка России в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова будет учить новые прыжки. Об этом сообщает Радио «Маяк».
По ее словам, в предстоящее межсезонье необходимо вывести скольжение на новый уровень, а также вставить в программу тройной аксель.
«В новом сезоне я намерена прыгать тройной аксель. Это тот элемент, которого мне не хватило в прошлом сезоне, из-за чего я проигрывала в короткой программе.
Мне нужно будет очень много работать, чтобы его исполнить», — сказала Щербакова.
Ранее сообщалось, что чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала о конкуренции в группе российского тренера Этери Тутберидзе.