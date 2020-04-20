Экс-президент ФИФА Блаттер призвал не расширять ЧМ
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Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер высказался о влиянии пандемии коронавирусной инфекции на мировой футбол. Об этом сообщают «Известия».
По его словам, сложившаяся ситуация может подвергнуть нынешнего главу организации Джанни Инфантино к увеличению количества участников чемпионата мира с 32 до 48 команд, однако по мнению Блаттера, этого делать пока не стоит.
Также функционер заявил, что футбольные матчи в нынешнем сезоне стоит доиграть даже при пустых трибунах.
Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус заявил, что клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) придется доиграть нынешний сезон.