Фигуристка Щербакова рассказала о своем питании на карантине

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Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о своем питании на карантине из-за коронавируса.

«На карантине из-за того, что тренировки не такие интенсивные, приходится чуть больше ограничивать себя в еде. Я не ем вечером и ночью. Стараюсь сильно не набирать в весе, чтобы потом не приходилось скидывать», — сказала Щербакова в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Напомним, в мире продолжается пандемия коронавирусной инфекции. Отменены многие спортивные соревнования.



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