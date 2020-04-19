Фигуристка Щербакова рассказала о своем питании на карантине
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Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о своем питании на карантине из-за коронавируса.
«На карантине из-за того, что тренировки не такие интенсивные, приходится чуть больше ограничивать себя в еде. Я не ем вечером и ночью. Стараюсь сильно не набирать в весе, чтобы потом не приходилось скидывать», — сказала Щербакова в прямом эфире на своей странице в Instagram.
Напомним, в мире продолжается пандемия коронавирусной инфекции. Отменены многие спортивные соревнования.
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