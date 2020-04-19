Колосков: нам нужно завершить чемпионат
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил о том, что нужно доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), передает RT.
Напомним, в России прерваны все футбольные турниры из-за пандемии коронавируса.
«Возобновление РПЛ с середины июня по середину июля вполне логично. Еврокубки планируют доиграть, даже в усеченном формате. Лишь самое неблагоприятное развитие ситуации способно заставить поменять решение», — заявил Колосков.
Ранее в английском «Тоттенхэме» оценили возможность перехода Артема Дзюбы в английский клуб.