Цзю высказался о критике в адрес Хабиба

Экс-боксер Константин Цзю высказался о критике россиян в адрес бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, передает Sport24.

18 апреля российский спортсмен должен был встретиться с американцем Тони Фергюсоном, но бой был отменен из-за того, что Хабиб не смог улететь в США. Многие болельщики из России обвинили бойца в трусости.

«Мне было неприятно слышать такие слова от наших болельщиков. Мой отец учил меня не говорить лишнего. Что сейчас говорят эти люди, когда обстоятельства изменились и бой отменили», — сказал Цзю.

Ранее Цзю высказался о пандемии коронавируса.