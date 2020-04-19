Стали известны финансовые потери Италии от паузы в соревнованиях

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Италия потеряет около €60 млрд из-за паузы в национальных спортивных турнирах, связанной с пандемией коронавируса, сообщает Corriere dello Sport.

Как отмечает издание, убытки составят 3,8% от ВВП страны. Приостановка соревнований коснулась около 14 млн человек, которые напрямую или косвенно связаны с их проведением.

Большинство футбольных чемпионатов приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 161 тыс. человек, 604 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 2,3 млн. Эпицентром пандемии в Европе стала Италия, где умерли более 23 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что сезон в итальянской Серии C не будет продолжен.