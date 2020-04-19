Панарин рассказал о лучшем голе в нынешнем сезоне НХЛ

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о лучшем голе в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Мне кажется, это матч с «Детройт Ред Уингз». Уже не помню, где подобрал шайбу. Как-то обыграл защитника один в один, и с неудобной получилось точно бросить. В общем, случайно забил, как обычно», — цитирует Панарина русскоязычная версия сайта НХЛ.

Встреча между «Рейнджерс» и «Детройтом», прошедшая 1 февраля в Нью-Йорке, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Ранее Панарин объяснил «Рейнджерс», что пошутил насчет пропуска сезона-2020/21.