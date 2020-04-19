Лига чемпионов может возобновиться 7 августа
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Проведение матчей футбольной Лиги чемпионов может возобновиться 7 августа. Об этом сообщает Football Italia.
По информации источника, 7 и 8 августа должны состояться ответные матчи 1/8 финала, а затем игры будут проводиться через каждые три дня, чтобы провести финальную игру 29 августа в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.
Обсуждение данного вопроса пройдет на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм сравнил нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси и форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.