Чемпион мира Касильяс поделился мыслями о жизни после инфаркта
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Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс, в настоящее время защищающий цвета «Порту», поделился мыслями о жизни после инфаркта. Об этом сообщает пресс-служба «драконов».
По его словам, теперь ему приходится принимать много лекарств.
«Я должен быть реалистом. Понятно, что теперь для меня главное — здоровье. После инфаркта мне было страшно: я боялся спать, ходить, заниматься физическими упражнениями. Но сейчас мне стало лучше.
С тех пор я переосмыслил свой подход к жизни, стал больше ценить ее», — сказал Касильяс.
Ранее сообщалось, что бывший президент каталонской «Барселоны» Сандро Росель заявил, что мог бы избежать тюрьмы, если бы не находился на данном посту.