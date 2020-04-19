Экс-тренер сборной России Бышовец забавно переименовал коронавирус
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Бывший главный тренер сборной России и московского «Локомотива» Анатолий Бышовец высказался о пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Чемпионат».
По его словам, из-за новой угрозы он не может встречаться со своими внуками.
«Огорчают потери, которые мы несем. Я не могу видеться с внуками, только с детьми. Происходящее в мире совсем не радует.
Я называю коронавирус «коронаминусом». Минус общение, минус то, чем мы живем. Перспектива безоблачная — не ясно, когда все это прекратится», — сказал Бышовец.
Ранее сообщалось, что бывший капитан итальянской «Ромы» Франческо Тотти чуть не развелся с женой из-за кошки.