Экс-тренер сборной России Бышовец забавно переименовал коронавирус

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Бывший главный тренер сборной России и московского «Локомотива» Анатолий Бышовец высказался о пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, из-за новой угрозы он не может встречаться со своими внуками.

«Огорчают потери, которые мы несем. Я не могу видеться с внуками, только с детьми. Происходящее в мире совсем не радует.

Я называю коронавирус «коронаминусом». Минус общение, минус то, чем мы живем. Перспектива безоблачная — не ясно, когда все это прекратится», — сказал Бышовец.

Ранее сообщалось, что бывший капитан итальянской «Ромы» Франческо Тотти чуть не развелся с женой из-за кошки.