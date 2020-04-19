Кокорин оценил авторитет Путина
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Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин оценил авторитет президента Российской Федерации Владимира Путина. Его слова передает Sport24.
По его словам, после попадания в тюрьму у него немного изменилось восприятие мира.
«Я был молодой и наивный патриот страны, который не видел ничего плохого в этой маленькой системе. Столкнувшись с ней, я не расстроился в президенте, но расстроился в этой системе.
Раньше для меня стопроцентным авторитетом был президент, а теперь я сам», — сказал Кокорин.
Ранее сообщалось, что экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал слова журналиста Дмитрия Губерниева о наставнике московского «Локомотива» Юрии Семине.