Кокорин оценил авторитет Путина

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Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин оценил авторитет президента Российской Федерации Владимира Путина. Его слова передает Sport24.

По его словам, после попадания в тюрьму у него немного изменилось восприятие мира.

«Я был молодой и наивный патриот страны, который не видел ничего плохого в этой маленькой системе. Столкнувшись с ней, я не расстроился в президенте, но расстроился в этой системе.

Раньше для меня стопроцентным авторитетом был президент, а теперь я сам», — сказал Кокорин.

Ранее сообщалось, что экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал слова журналиста Дмитрия Губерниева о наставнике московского «Локомотива» Юрии Семине.