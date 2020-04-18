Экс-наставник сборной России прокомментировал слова Губерниева о Семине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/277/12987277/RIAN_5814923.HR-pic905-895x505-45318.jpg">

Экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал слова журналиста Дмитрия Губерниева о наставнике московского «Локомотива» Юрии Семине, передает РИА «Новости».

Напомним, тренер красно-зеленых выступил против сокращения зарплат футболистов во время паузы в чемпионате из-за коронавируса, а Губерниев раскритиковал специалиста.

«Давно уже идет образовалась некая группа людей, которая высказывается против Семина. Когда команда проигрывает, они выстраиваются в шеренгу и критикуют. Если говорить о зарплатах, то при подписании контрактов нужно предусматривать, что может она снижаться в случае форс-мажора», — сказал Игнатьев.

Ранее Игнатьев рассказал о жизни в самоизоляции.