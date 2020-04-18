Кокорин: я не люблю «Спартак»

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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин признался в том, что не любит московский «Спартак».

«У меня была детская обида на красно-белых. А сейчас я не люблю «Спартак», когда играю с ними. Когда я на поле, то прямо зол на них. Когда я играл за московское «Динамо», нам нельзя было играть в красных бутсах», — сказал Кокорин журналисту Нобелю Арустамяну в прямом эфире в Instagram.

Напомним, права на футболиста принадлежат петербургскому «Зениту».



Ранее Кокорин рассказал о том, что он может продолжить карьеру в чемпионате Италии.