Баскетболистка сборной США заразилась коронавирусом
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Баскетболистка сборной США Стефани Долсон заразилась коронавирусом, передает Bleacher Report.
Отмечается, что заболевание проходит бессимптомно.
Напомним, Долсон стала второй баскетболисткой Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), которая заразилась опасной инфекцией.
Также болезнь диагностировали у игрока «Лос-Анджелеса» Сидни Уиз.
Ранее экс-боксер Константин Цзю высказался о пандемии коронавируса.