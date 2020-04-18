Каррера поздравил «Спартак» с 98-летием
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Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера поздравил клуб с 98-летием.
«С днем рождения, «Спартак». Навсегда в моем сердце», — написал Каррера в Instagram.
Напомним, сейчас специалист возглавляет греческий АЕК.
В 2017 году итальянец стал со «Спартаком» чемпионом России. Каррера возглавлял московский клуб с лета 2016-го по осень 2018 года.
Ранее Денис Глушаков обвинил Карреру в создании «постановочных сцен».