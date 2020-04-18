Большунов не получил более $10 тысяч за победу в марафоне в Холменколлене

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Российский лыжник Александр Большунов не получил призовые за победу в марафоне в норвежском Холменколлене, сообщает NRK.

Отмечается, что причиной стал кризис, вызванный пандемией коронавируса.

«В данной ситуации должен действовать совет директоров. Нам нужно убедиться, что у нас есть план в этой чрезвычайной ситуации, прежде чем мы расплатимся с нашими кредиторами», - сказал председатель оргкомитета этапа в Холменколлене Кристин Вестгрен Сотерей.

За первое место в марафоне россиянин должен получить 10 тыс. швейцарских франков ($10,3 тыс.).

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал работу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).