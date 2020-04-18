Тактаров назвал Хабиба «ваххабитом из Цумадинского района»

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров высказался о мнении, что он не является первым российским чемпионом в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Спортсмен стал победителем турнира UFC 6. Отец и тренер чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап ранее заявлял, что его сын — первый чемпион UFC из России.

Тактаров во время прямого эфира в Instagram напомнил первых чемпионов организации и отметил, что сам является шестым.

«Это история, как ее переделать? Как это сделать? Давайте поменяем Ройса Грейси на… Придумайте, на кого? Скажем, что не он выиграл, а ваш пассажир, которого вы хотите вписать.

Послушайте, если один ваххабит из Цумадинского района это сказал, почему должны все дураки это повторять?» — сказал Тактаров.

Ранее экс-боец UFC рассказал о своей нелюбви к Махачкале.