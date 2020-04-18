Кузнецова не намерена бросать теннис после коронавируса

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Российская теннисистка Светлана Кузнецова не намерена завершать карьеру после карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса, передает Sport24.

Спортсменка в прямом эфире с журналистом Михаилом Зыгарем призналась, что полтора года назад у нее были мысли завершить карьеру из-за профессионального спада и травм, однако сейчас такого нет, потому что в этом году все наладилось.

«Все реально пошло, я наконец почувствовала удовольствие от игры. Стала обыгрывать лучших в мире — и вот карантин. Сейчас желания бросать абсолютно нет. Поиграю еще годик-два, как пойдет», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова сделала неутешительный «прогноз» по возвращению тенниса.