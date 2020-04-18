Президент итальянского клуба вылечился от коронавируса

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Президент итальянского «Порденоне» Мауро Ловиса полностью вылечился от коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.

О том, что Ловиса сдал положительный тест на коронавирус, стало известно 11 апреля. Президент клуба заявил,ч то полностью излечился от «проклятого COVID-19».

«Я искренне благодарю медицинских работников за их постоянную поддержку и мониторинг, и я близок к тем, кто все еще борется. Я надеюсь, что прекрасное время года поможет отогнать вирус», — заявил он.

«Порденоне» выступает в Серии Б. До паузы в чемпионате команда занимала четвертую строчку в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что хавбек «Манчестер Сити» мог переболеть коронавирусом.