Президент итальянского клуба вылечился от коронавируса
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент итальянского «Порденоне» Мауро Ловиса полностью вылечился от коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.
О том, что Ловиса сдал положительный тест на коронавирус, стало известно 11 апреля. Президент клуба заявил,ч то полностью излечился от «проклятого COVID-19».
«Я искренне благодарю медицинских работников за их постоянную поддержку и мониторинг, и я близок к тем, кто все еще борется. Я надеюсь, что прекрасное время года поможет отогнать вирус», — заявил он.
«Порденоне» выступает в Серии Б. До паузы в чемпионате команда занимала четвертую строчку в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что хавбек «Манчестер Сити» мог переболеть коронавирусом.