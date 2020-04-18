Хавбек «Манчестер Сити» мог переболеть коронавирусом

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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне не исключил, что мог быть заражен коронавирусом, передает Sky Sports.

Игрок поделился, что он был болен, а симптомы схожи с симптомами коронавируса, однако он не знает точный диагноз.

«Первые две недели моя команда болела, было то лучше, то хуже, но сейчас все здоровы. Мы не знаем, был ли у нас коронавирус, но сейчас мы в порядке», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что экс-игрока «Манчестер Сити» дисквалифицировали на пять лет.