Сергей Лавров сравнил «Спартак» с родиной

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз признался в симпатии к московскому «Спартаку».

Он также рассказал, как начал болеть за красно-белых.

«Для меня «Спартак» это больше чем клуб. Это то, что во время самых тяжелых переговоров помогает найти душевное равновесие.

Красно-белые со мной всю сознательную жизнь. Других клубов никогда не было. В первом классе, когда я жил у бабушки с дедушкой в Ногинске, стадион местного «Спартака» находился рядом с нашим домом. Тогда и началось увлечение футболом... Как я заявлял ранее, «Спартак» – это как родина. Ее не выбирают», — цитирует Лаврова РИА «Новости».

Напомним, что текущий розыгрыш чемпионата России приостановлен до 31 мая из-за пандемии COVID-19. «Спартак» с 28 очками идет в турнирной таблице восьмым.

Ранее известный агент раскритиковал стиль Тедеско в «Спартаке».