Сергей Лавров сравнил «Спартак» с родиной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз признался в симпатии к московскому «Спартаку».
Он также рассказал, как начал болеть за красно-белых.
«Для меня «Спартак» это больше чем клуб. Это то, что во время самых тяжелых переговоров помогает найти душевное равновесие.
Красно-белые со мной всю сознательную жизнь. Других клубов никогда не было. В первом классе, когда я жил у бабушки с дедушкой в Ногинске, стадион местного «Спартака» находился рядом с нашим домом. Тогда и началось увлечение футболом... Как я заявлял ранее, «Спартак» – это как родина. Ее не выбирают», — цитирует Лаврова РИА «Новости».
Напомним, что текущий розыгрыш чемпионата России приостановлен до 31 мая из-за пандемии COVID-19. «Спартак» с 28 очками идет в турнирной таблице восьмым.
Ранее известный агент раскритиковал стиль Тедеско в «Спартаке».