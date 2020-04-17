Известный агент раскритиковал стиль Тедеско в «Спартаке»

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Известный агент Тимур Гурцкая раскритиковал стиль немецкого специалиста Доменико Тедеско, который он исповедует в московском «Спартаке». Об этом сообщает Sport24.

По его мнению, 34-летний главный тренер столичной команды играет в неинтересный футбол.

«Тедеско ставит рациональную игру. Так «Спартак» играть не должен. Они все матчи проводят вторым номером. Это разве интересно?

Раньше при всех тренерах, может быть, за исключением двух-трех игр в сезоне, команда действовала в атакующем стиле», — сказал агент.

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