Голосование за лучшего игрока Англии отложено из-за коронавируса

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Голосование по определению лучшего игрока года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) отложено, сообщает The Times.

По информации издания, впервые с 1973 года не будет обладателя данной награды. Отмечается, что фаворитом в борьбе за приз является капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.

По итогам сезона-2018/19 лучшим игроком года был признан защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дайк.

Ранее сообщалось, что девять английских футбольных клубов намерены призвать доиграть Английскую премьер-лигу (АПЛ) до 30 июня.