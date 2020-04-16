Тарасова назвала ожидаемым решение об отмене чемпионата мира

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале.

Соревнования были отменены из-за угрозы распространения коронавируса.

«Это решение было давно ожидаемо. Думаю, все люди, у которых есть разум, и которые понимают, как строится подготовка к сезону, давно все понимали», — цитирует Тарасову Sport24.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 142 тыс. человек, 539 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 2,1 млн.

Ранее чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная прокомментировала отмену чемпионата мира.