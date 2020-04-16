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Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об оскорблениях фанатов в свой адрес, передает пресс-служба армейского клуба.

Он отметил, что раньше обращал на это внимание, однако сейчас научился воспринимать обидные кричалки и критику даже с позитивом, потому что это тоже является важной частью футбола.

«Когда все эти фанаты кричат некрасивые слова в твой адрес... Знаешь, какой это кайф и драйв? Сейчас я стал сдержаннее относиться. Фанатская «игра» с футболистом, это тоже футбол. Кричать можно все, что угодно», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Акинфеев назвал самоизоляцию «очень важной историей».