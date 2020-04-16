Дзюба поделился воспоминаниями о знаменитой драке на Евро-2016

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Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился воспоминаниями о драке на чемпионате Европы 2016 года между Павлом Мамаевом и Романом Широковым при участии Дениса Глушакова. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, тогдашний игрок «Краснодара» был абсолютно ни при чем.

«Феномен этой знаменитой драки — Мамаев просто лежал на подушке. Когда ему прилетело, то он сказал: «У тебя осталось на одну жизнь меньше». Я пошел на подстраховку, чтобы ничего не случилось.

Глушакова там чуть ли не задушили, беднягу», — сказал Дзюба.

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