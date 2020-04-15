Головин рассказал о том, как проводит время на самоизоляции
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Игрок «Монако» Александр Головин рассказал о том, как проводит время на самоизоляции, передает «Чемпионат.com».
Напомним, футболист вернулся из Монако в Калтан.
«Две недели обязательного карантина уже прошли, но я не выхожу из дома. Нужно потерпеть и просто ждать, когда ситуация нормализуется. Сейчас я играю в компьютер, смотрю фильмы, читаю книги. Стараюсь поддерживать форму», — рассказал Головин.
Напомним, в Европе отменены все футбольные турниры, кроме чемпионата Белоруссии.
Ранее сообщалось о том, что Головин не вошел в символическую сборную сезона Лиги 1.