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Игрок «Монако» Александр Головин рассказал о том, как проводит время на самоизоляции, передает «Чемпионат.com».

Напомним, футболист вернулся из Монако в Калтан.

«Две недели обязательного карантина уже прошли, но я не выхожу из дома. Нужно потерпеть и просто ждать, когда ситуация нормализуется. Сейчас я играю в компьютер, смотрю фильмы, читаю книги. Стараюсь поддерживать форму», — рассказал Головин.

Напомним, в Европе отменены все футбольные турниры, кроме чемпионата Белоруссии.



Ранее сообщалось о том, что Головин не вошел в символическую сборную сезона Лиги 1.