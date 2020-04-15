Российский боец подтвердил планы UFC провести турнир 9 мая

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник заявил, что его поединок против бразильца Фабрисио Вердума запланирован на 9 мая.

«Мой бой состоится в назначенную дату. Может быть, сместится на одну неделю. То есть я дерусь либо 9, либо 16 мая», — сказал Олейник в эфире «Матч ТВ».

По словам спортсмена, поединок может пройти в Неваде, Техасе или Флориде. Турнир UFC 249 был запланирован на 18 апреля, однако руководство промоушена не смогло найти место проведения поединков из-за ситуации с коронавирусом. В главном бою должны были сойтись россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон.

Ранее сообщалось, что в главном поединке сойдутся Фергюсон и Джастин Гэтжи.