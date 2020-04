Трамп заявил о необходимости возвращения в страну профессионального спорта

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с комиссарами главных североамериканских спортивных лиг для обсуждения вопроса возобновления чемпионатов.

«Наш спорт надо вернуть. Я устал смотреть бейсбол, которому 14 лет. Мы с нетерпением ждем возможности пообщаться с лидерами отрасли, чтобы узнать, как восстановить то, что недавно было крупнейшей экономикой в мире», — передает слова Трампа The Hill в Twitter.

Все спортивные соревнования в США были приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 126 тыс. человек, 484 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 1,9 млн. В США умерли более 25 тысяч человек.

Ранее комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн высказался о возможном возобновлении сезона.

President Trump: "We have to get our sports back. I'm tired of watching baseball games that are 14 years old." pic.twitter.com/FSUKLHI5U0