Ягудин высказался о причинах переезда Медведевой в Канаду
Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о причинах ухода призера Игр-2018 Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе.
Экс-спортсмен заявил, что ситуация с переходом фигуристки к канадскому специалисту Брайану Орсеру похожа с той, когда он начал заниматься у заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Также Ягудин отметил, что Медведевой нет конфликта с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.
«Прекрасно понимаю Медведеву. И никто не имеет права критиковать ее за то, что она выбрала переезд в Канаду. Не могут два сильных спортсмена находиться в одном пространстве», — приводит слова Ягудина Sportrecs.
Ранее олимпийский чемпион 2006 года Евгений Плющенко рассказал о доходах Загитовой и Медведевой.