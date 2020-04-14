Ягудин высказался о причинах переезда Медведевой в Канаду

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Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о причинах ухода призера Игр-2018 Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе.

Экс-спортсмен заявил, что ситуация с переходом фигуристки к канадскому специалисту Брайану Орсеру похожа с той, когда он начал заниматься у заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Также Ягудин отметил, что Медведевой нет конфликта с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

«Прекрасно понимаю Медведеву. И никто не имеет права критиковать ее за то, что она выбрала переезд в Канаду. Не могут два сильных спортсмена находиться в одном пространстве», — приводит слова Ягудина Sportrecs.

Ранее олимпийский чемпион 2006 года Евгений Плющенко рассказал о доходах Загитовой и Медведевой.