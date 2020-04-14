Дзюба может продолжить карьеру в Италии

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Римский «Лацио» заинтересован в приобретении нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, передает ТАСС.

По информации La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб находится в поисках габаритного нападающего, поэтому представители «Лацио» рассматривают вариант покупки форварда сборной России.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 28 матчах во всех турнирах. В его активе 15 забитых мячей и 12 голевых передач.

После 26 туров чемпионата Италии «Лацио» с 62 очками занимает второе место в турнирной таблице. Розыгрыш Серии А приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее в Испании оценили возможность перехода Дзюбы в мадридский «Реал».