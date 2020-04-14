Хавбек «Локомотива» Жоау Мариу хочет попробовать себя в другой лиге
Хавбек столичного «Локомотива» и сборной Португалии Жоау Мариу хочет попробовать себя в другом чемпионате. Действующий чемпион Европы, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», рассказал об этом в интервью Sempre Inter.
По его словам, в Российской премьер-лиге (РПЛ) есть порядка четырех-пяти сильных команд, с которыми интересно соперничать.
«Мне весело в России, однако здесь довольно много игр со слабыми клубами. Не скрываю, что хочу попробовать себя в другом чемпионате», — сказал португалец.
Ранее сообщалось, что главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о тренировочных планах своей команды на время карантина.