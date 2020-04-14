Комиссионер НХЛ высказался о возможном возобновлении сезона

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Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн высказался о возможном возобновлении сезона, передает пресс-служба Лиги.

Сезон НХЛ был прерван на неопределенный срок 12 марта после того, как у игрока клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юты Джаз» Руди Гобера был обнаружен коронавирус. Решение о сроках возобновления сезона пока не принято.

«Сроки возвращения зависят от вещей, над которыми у нас нет абсолютно никакого контроля, потому что речь идет о всеобщем здоровье. Пока нет даже понимания, когда люди смогут собираться вместе», — заявил он.

Ранее сообщалось, что защитник «Лос-Анджелеса» не видит вариантов возобновления сезона НХЛ.