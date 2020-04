Мать баскетболиста НБА умерла от коронавируса

Мать игрока клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса умерла от коронавируса, сообщает официальный Twitter команды.

«Семья опустошена этой новостью. Мы просим уважать право на частную жизнь в этот тяжелый момент», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Жаклин Таунс скончалась от осложнений, вызванных инфекцией.

Во всем мире продолжается пандемия опасного заболевания. Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.



Ранее сообщалось о том, что клубы НБА попросят перенести драфт 2020 года на август из-за коронавируса.

